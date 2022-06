»

(Lien direct) IRONHAWK (Heavy/Speed/Punk, Australie) a mis en ligne le morceau "Eternal Winter" figurant sur son premier long-format Ritual of the War Path prévu le 30 juin sur Dying Victims Productions. Tracklist :



01. The Final Crusade

02. Signal To Oblivion

03. Into The Circle

04. Sanctimony

05. Eternal Winter

06. Dark Age

07. Escape From The Void

08. Doomsday Rider

09. Gates Of Beyond

10. Ritual Of The War Path