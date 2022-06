»

ANIMALIZE (Heavy Metal, France) a dévoilé le titre "Back From the Sematary" extrait de son premier longue-durée Meat We Are Made Of qui sort le 30 juin chez Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Samouraï de l'Univers

2. Back From the Sematary

3. If However You Can Last

4. Eternal Second

5. Pigs From Outer Space

6. Escorte Funèbre

7. Saturday Night Witchcraft

8. The Witch You Are

9. Esprit de l'Asile