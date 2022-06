»

(Lien direct) Maintain, le nouvel album de DOWNSET (Hardcore / Fusion, USA) est sorti hier sur Nuclear Blast Records. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Maintain

02. Blackest Of Days

03. New Respect

04. Won't Forget

05. Wreck It

06. On Lock (Only The Defest)

07. The Place To Be

08. Your Power

09. Positive Mind

10. Hear Me Now

11. Deeper

12. Ready For This