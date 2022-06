»

(Lien direct) KEN MODE (Noise Rock / Hardcore, Canada) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Null qui sortira le 23 septembre via Artoffact Records. L'ensemble se découvre ici :



1. A Love Letter

2. Throw Your Phone In The River

3. The Tie

4. But They Respect My Tactics

5. Not My Fault

6. Lost Grip

7. The Desperate Search For An Enemy

8. Unrespons