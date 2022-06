»

(Lien direct) VØLUS (Black/Death/Noise, USA) vient de sortir son nouvel album Thrown to the Abyss sur Vargheist Records. Tracklist :



1) Traverse the Arkhanspire

2) Immortal Ninth Tribunal

3) Antediluvian Watchers

4) Chronoblast Paradox

5) The Breathing Reflection

6) Black Flame of Purification

7) Temporal Pathways

8) Ascendance Incinerated



Thrown to the Abyss by Vølus