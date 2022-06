»

(Lien direct) WHITE RUNE (Melodic Black Metal, Finlande) sortira son premier long-format Dawn of the White Rune le 19 août sur Hammer of Hate. Tracklist :



1. Brought by the Touch of Death

2. The Iron Claws of Satan

3. White Rune Rising

4. Soulstorm

5. Death at Sundown

6. Echoes of Torment

7. Crimson Lament

8. The Ravenous Part 1 - Altar of Defeat

9. The Ravenous Part 2 - Torn Kingdom Come