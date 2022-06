»

(Lien direct) NOCTURNAL SORCERY (Black Metal, Finlande) sortira son premier longue-durée The Holy Law in Total Ruin le 19 août via Kvlt. Tracklist :



1. Ro'iheyav Ro'ihey Mihole' Rem'oyav / Mephistophelean Wine

2. Blachearted Angel's Retribution

3. Fatum Nostrum (Damnatio Memoriae)

4. The Holy Law in Total Ruin

5. Thy Primordial Flame

6. Through Boundaries of Time

7. Down the Valley of Damnation

8. Miracle of Empty Hand

9. The Last Ray of Ihvh's Light