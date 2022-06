»

(Lien direct) HUMAN CULL (Grindcore, Angleterre) sortira son dernier album To Weep for Unconquered Worlds (janvier 2022) le 15 juillet au format vinyle sur 7Degrees Records, 783punx, Circus of the Macabre Records, Psychocontrol Records et Loner Cult Records. Tracklist :



1. To Weep for Unconquered Worlds

2. Before

3. Tomes of Woe

4. Instinct Enthroned

5. Subject to Predation

6. Axe of Flint

7. Familicide

8. Between the Eyes

9. Pyredancer

10. Perfect Hatred

11. Time of Ending

12. Confession Archive

13. Siege Lord

14. Habaeus Corpus

15. Oil of Vitriol

16. The Horror

17. Litanies of the Forsaken

18. Unmaker

19. Sworn to Chaos

20. Old Night



To Weep for Unconquered Worlds by HUMAN CULL