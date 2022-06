»

(Lien direct) MANTICORE (Black/Death, USA) sortira son nouvel album Endless Scourge of Torment le 15 juillet chez Hells Headbangers. Tracklist :



1. The Fields of Torment

2. Thy Seed through the Fire

3. Breath of Plague

4. Empty Eyes, Hollow Temples

5. Halo of Vermin

6. Defiled by Supremecy

7. In Dark We are Enslaved

8. Captain Howdy [Twisted Sister cover]

9. Enveloped In Hatred

10. Requiem for a Worm

11. Abrahamic Obliteration