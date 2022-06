»

(Lien direct) SVART CROWN (Blackened Death Metal, France) c'est terminé ! Le groupe vient d'annoncer ce soir sa séparation, le communiqué officiel est à lire ici :



[2004 - 2022] - Announcement



Bonjour à tous, nous avons pris la décision il y a quelques temps de mettre fin à l'aventure Svart Crown. Le concert au Hellfest Open Air Festival ce dimanche 26 Juin sera notre dernier.



Même si cette annonce peut paraître surprenante juste après la sortie de notre Ep " Les Terres Brûlées", c'est une décision mûrement réfléchie et la plus saine possible.



Pour celles et ceux qui voudraient connaître les raisons de ce split, voici le communiqué de JB Le Bail (créateur et leader du groupe).



" C'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de paix que j'écris ces quelques mots pour vous annoncer que nous arrêtons l'aventure Svart Crown après le Hellfest 2022. La date du dimanche 26 Juin sera notre dernière et nous sommes désolés pour celles et ceux qui auraient voulu voir le groupe une dernière fois. La flamme qui a animé ce groupe depuis près de 18 ans n'est plus, et il est impossible pour moi de continuer sans cette force. Je suis extrêmement fier du chemin parcouru, de tout ce qu'on ce que nous avons accompli autant artistiquement qu'humainement. Nous avons pu faire le tour du monde en jouant notre musique, partager notre passion, réaliser des rêves de gosses en ouvrant pour nos groupes favoris. Et ça, ça n'a aucun prix.

Sans cette flamme, toute devient insurmontable et il serait malhonnête envers moi-même, mais aussi envers le public de continuer pour de mauvaises raisons. De nouveaux challenges nous attendent , et je suis très excité par l'avenir.



Je tenais à remercier tous les membres qui ont donné un bout de leur vie pour ce projet (et ils sont tellement nombreux) : Clément, Rémi, Zaki, Ranko, Julien, Ludo, Kevin Paradis, Kevin Verlay, Gael, Kenny, JM, Gorgor, Sean, Christophe et Nico. Mais aussi tous les partenaires et techniciens qui ont cru en nous pendant toutes ces années : Romain Monereau ( The Link Productions), Tryf, Francis Caste ( Studio Sainte-Marthe) , Stefan Thanneur ( Stefan Thanneur) , Dehn Sora , Greg, Rooms, Manu Pestre, Jimbo, Laurent ( Listenable records), Gérald ( Les Acteurs de l'ombre Productions ), Edouard (Rupture Music), Philipp ( Century Media Records ), Vadim ( THE FLAMING ARTS AGENCY ), Mariuzs ( Massive Music (Official site) ) ...



Merci à vous pour toutes ces années. Merci pour votre force. Ouvrez votre cœur, avant qu'il ne meure.



JB & Svart Crown "