»

(Lien direct) MYSTIC CHARM (Death/Doom, Pays-Bas) va rééditer son EP Endless Sickness (2001), intégralement réenregistré avec en bonus l'intégralité des sessions d'enregistrement de l'EP Lost Empire (1993). Tracklist :



1. Hell Did Freeze Over (intro)

2. Beyond The Darkside

3. Bloodshot Eyes

4. Into Thy Hands

5. Recipe Of Fear

6. Lost Empire

7. Endless Sickness

8. Deadly Embrace

9. Crushed Virginity

10. Beyond Darkness



tracks 1-5 = re-recorded Hell Did Freeze Over

tracks 6-10 = full Lost Empire sessions



Hell Did Freeze Over / Lost Empire ´93 Full Session EP (Bonus Tracks) by MYSTIC CHARM