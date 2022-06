»

(Lien direct) KËKHT ARÄKH (Black Metal, Ukraine) vient de rejoindre les rangs de Sacred Bones Records. Le label va rééditer le 18 novembre prochain aux formats cassette, CD et vinyle les deux premiers albums (Night & Love et Pale Swordman) du one-man band sortis initialement chez Livor Mortis. Les pré-commandes sont d'ores et déjà disponibles ici.



Night & Love by Këkht Aräkh

Pale Swordsman by Këkht Aräkh