(Lien direct) OSSIAN'S DREAM (Prog Rock, Toulouse) vient de sortir son nouvel EP The messenger sur Peccata Mundi Records. Il fait suite au premier EP Standing on the giant's shoulder paru en 2021. Toute la musique du one-man band est en écoute et téléchargement gratuits sur sa page Bandcamp.



The messenger by Ossian's Dream