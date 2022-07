»

(Lien direct) TRIUMVIR FOUL (Death Metal, USA) propose en écoute à cette adresse le morceau "Serpents' Gnash for War" extrait de son nouveau disque Onslaught to Seraphim dont la sortie est programmée pour le 29 juillet chez Vrasubatlat (K7) et Invictus Productions (CD). Tracklist :



1. Presage

2. Flesh Diocese

3. Domini Befallen (to Doom)

4. Bašmu Enthralled, Horned Creations

5. Serpents' Gnash for War

6. Slither of Corruption (The Demise of the Three Serpents)

7. Infected Virtue

8. Onslaught to Seraphim