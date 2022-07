»

(Lien direct) END IT (Hardcore, USA) a sorti hier sur Flatspot Records son nouveau EP intitulé Unpleasant Living. Celui-ci est à découvrir ci-dessous en intégralité. À noter que la version CD inclura également les titres des deux précédents EPs du groupe.



01. BCHC

02. New Wage Slavery

03. L’appel Du Vide

04. 21

05. Hatekeeper

06. The Comeback

07. Hardhead (One Way Track EP)

08. HTF (One Way Track EP)

09. Lifer (One Way Track EP)

10. One Way Track (One Way Track EP)

11. Give Up (Self Titled EP)

12. Vas A Morir (Self Titled EP)

13. Wishlist (Self Titled EP)

14. Blind Faith (Self Titled EP)

15. Apolitical (Self Titled EP)

16. End It (Self Titled EP)



FSR59 - Unpleasant Living by End It