(Lien direct) SAVAGE MASTER (Heavy Metal, USA) a mis en ligne le titre "Spirit of Death" extrait de son nouvel album Those Who Hunt at Night à venir le 5 août sur Shadow Kingdom Records. Tracklist :



1. Hunt At Night

2. Eyes Behind The Stars

3. Rain of Tears

4. Spirit of Death

5. A Warrior's Return

6. The Hangman's Tree

7. Queen Satan

8. Vaster Empires

9. The Death of Time



Those Who Hunt At Night by SAVAGE MASTER