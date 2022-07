»

(Lien direct) ROTHEADS (Death Metal, Roumanie) a dévoilé le morceau "Gore Coffin" extrait de son nouvel opus à paraître le 25 juillet via Memento Mori. Tracklist :



1. Vampyric Inbreeding [4:17]

2. Lost in the Cemetery Gardens [4:44]

3. Gut Mauled [7:14]

4. Gore Coffin [6:01]

5. Spectral Visitation [4:53]

6. Skin Forest [5:58]

7. Dragged Through Existence [9:41]