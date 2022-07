»

(Lien direct) SARCATOR (Thrash Old-School, Suède) a dévoilé le tracklisting de son nouvel album Alkahest prévu pour le 21 octobre via Black Lion Records. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne...



1. Ascend

2. Perdition's Hand

3. Grave Maggot Future

4. Dreameater

5. The Long Lost

6. He Who Comes From The Dark

7. Devil Sun

8. Sorrow's Verse

9. Alkahest