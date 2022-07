»

(Lien direct) SLIPKNOT (Néo Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album The End, So Far qui sortira le 30 septembre via Roadrunner Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Adderall

2. The Dying Song (Time To Sing)

3. The Chapeltown Rag

4. Yen

5. Hivemind

6. Warranty

7. Medicine For The Dead

8. Acidic

9. Heirloom

10. H377

11. De Sade

12. Finale