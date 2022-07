»

(Lien direct) GOLGOTHA (Death/Doom, Espagne) a dévoilé le titre "My Burden" qui ouvre son nouvel opus Mors Diligentis à paraître le 25 octobre chez Xtreem Music. Tracklist :



01. My Burden

02. Our Trust Betrayed

03. Farewell Humanity

04. Waiting For My Death

05. Unconditional Love

06. Alone in the Dark

07. Viper Tongue

08. We the Demons