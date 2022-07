»

(Lien direct) WAMPYRIC RITES (Black Metal, Equateur) a dévoilé le titre "Captive in a Desolate Castle" figurant sur son nouvel album The Wolves Howl to the Moon à paraître le 26 août via Signal Rex. Tracklist :



1. The Ancient Tyrant Returns from the Deep Forgotten Crypts [8:10]

2. Rites Under the Fullmoon [6:06]

3. Amidst the Fog of Eternity [2:47]

4. The Wolves Howl to the Moon [9:58]

5. Captive in a Desolate Castle [8:25]