MEDIEVAL DEMON (Melodic Black Metal, Grèce) sortira son nouvel opus Black Coven le 16 septembre via Hells Headbangers. Tracklist :



1. Where Witches Dwell and Labyrinths Confuse [5:48]

2. Black Coven [8:21]

3. Nocturnal Sacrilege [5:49]

4. Sylvestris Deus (Protector of the Forests) [4:01]

5. Baptismal Blood [5:27]

6. Katavythisis [5:00]

7. The Grave Dwellers [6:38]