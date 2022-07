»

(Lien direct) IN GRIEF (Death/Doom, Italie) a dévoilé le titre "Dig Hopes" figurant sur son premier long-format An Eternity of Misery qui sort le 2 septembre chez Iron Bonehead Productions. Tracklist :



1. Beyond the Dark Veil

2. Ярна

3. Curse My Soul

4. Queen of Babylon

5. Demons

6. Your Last Suffer (instrumental)

7. Dig Hopes

8. Close to Insanity

9. The Dagger, The Chain, The Scourge

10. Ascension to Eternity (instrumental)