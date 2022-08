»

(Lien direct) HIEROPHANT (Death avec du hardcore dans le fond, Italie) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Death Siege qui sortira le 26 août via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ici :



1. Mortem Aeternam

2. Seeds Of Vengeance

3. Devil Incarnate

4. Bloodbath Compendium

5. Crypt Of Existence

6. Interlude

7. In Chaos, In Death

8. Abysmal Annihilation

9. Death Siege

10. Nemesis Of Thy Mortals