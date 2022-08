»

(Lien direct) ROTBORN (Death Metal, Brésil) a dévoilé le tracklisting de son album On The Perspective Of An Imminent Downfall qui sortira le 9 septembre via Redefining Darkness. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne...



1. Condemned

2. Moral Grudge

3. F.U.B.A.R.

4. Unnatural Invading Parasites

5. Cleptoplutocracy

6. The Stench Of A New Era To Come

7. Praise The Downfall

8. The Void Eater