(Lien direct) PREY FOR NOTHING (Melodic Death Metal, Israël) a signé sur Wormholedeath pour la réédition de Kivshan (2021) le 9 septembre. Tracklist :



1. Angels of Atheism

2. The Sword Devours

3. Ocean of Tar

4. Each Other's Throat

5. Kivshan

6. The Pinnacle, Pt.1: Peshat

7. The Pinnacle, Pt.2: Remez

8. The Pinnacle, Pt.3: Derash

9. The Pinnacle, Pt.4: Sod