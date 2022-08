»

(Lien direct) NOCTEM (Death / Black, Espagne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Credo Certe Ne Cras qui sortira le 28 octobre via MNRK Heavy. L'ensemble se découvre ici :



1. I Am Alpha

2. Sovereign Providence

3. Sanctum Of Anguish

4. Credo Certe Ne Cras

5. Homilia Of Punishment

6. The Pale Moon Rite

7. The Tolling Of The Nine Bells

8. Chalice Of Turpitude

9. Ceremonial Miasma

10. We Are Omega