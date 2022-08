»

(Lien direct) VERMIN WOMB (Grind/Death) est de retour avec un nouvel album ! "Retaliation" sortira le 2 Septembre prochain, et se dévoila via sa pochette (réalisée par Ethan McCarthy), sa tracklist, et trois extraits à découvrir sur Bandcamp :





1. Crumbling World Without Joy

2. Rot in Hell

3. Denvoid

4. It Takes all Types

5. Said What I Said (Grave Pissing)

6. Boiled World

7. Art District without Artists

8. Not One Regular Person Has Been Unharmed & No One Is Innocent

9. Real Trauma (Bomb First)

10. Ambulance

11. Gamnique (Cold World)

12. Sad Clown (My Spiritually Rotten Second Reply)



Retaliation by Vermin Womb