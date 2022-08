»

(Lien direct) SKARE (Black Metal, Australie) sortira son premier long-format éponyme le 12 septembre sur Amor Fati Productions. Tracklist :



1. The Lonesome Ibex [4:39]

2. A Sordid Ceremony [7:38]

3. Beyond The Church Spires [10:10]

4. The Threshold Into Death [6:44]

5. Into Icy Pewter Sky [5:41]