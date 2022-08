»

(Lien direct) FACELESS BURIAL (Death Metal, Australie) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album At The Foothills Of Deliration qui sortira le 7 octobre via Dark Descent. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Equipoise Recast

2. A Mire Of Penitence

3. Dehiscent

4. From The Bastion To The Pit

5. Haruspex At The Foothills Of Deliration

6. Redivivus Through Vaticination



At the Foothills of Deliration by Faceless Burial