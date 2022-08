»

(Lien direct) DAEVA (Black / Thrash, USA) sortira son premier album intitulé Through Sheer Will And Black Magic… le 14 octobre sur 20 Buck Spin Records. En voici un premier extrait avec le titre "Arena At Dis" :



01. Intro (Emanations)

02. The Architect And Rhe Monument

03. Arena At Dis

04. Passion Under The Hammer

05. Loosen The Tongue Of The Dead

06. Fragmenting In Ritual Splendor

07. Polluting The Sanctuary (Revolutions Against Faith)

08. Itch Of The Bottle

09. Luciferian Return



Through Sheer Will And Black Magic... by Daeva