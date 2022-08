»

(Lien direct) WESENWILLE (Black Metal, Pays-Bas) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album III: The Great Light Above qui sortira le 21 octobre via Les Acteurs de l'Ombre. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Revelation Of The Construct

2. Transformation

3. The Legacy Of Giants

4. Trinity

5. Our Sole Illuminator

6. Eclipse

7. The Specular Gaze



III: The Great Light Above by WESENWILLE