(Lien direct) BONES (Death Metal, Belgique) a dévoilé le morceau "Great Altars of Ascension" issu de son premier long-format Sombre Opulence à venir le 9 septembre chez Invictus Productions. Tracklist :



1. Execration Rites

2. Funerary Magic

3. Twilight Divination

4. Deserts of Eternity

5. Withering

6. Primordial Idolatry

7. Composite Deities

8. Great Altars of Ascension

9. Formulas of Condemnation