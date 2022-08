»

(Lien direct) FALL OF SERAPHS (Death Old-School, France) a dévoilé le tracklisting de son premier album From Dust To Creation prévu pour le 24 octobre via Memento Mori. Un premier extrait sera bientôt mis en ligne...



1. The Eradication Dogma

2. Mirror Of Transcendence

3. Divine's Lament

4. Fire Path Of Punishment

5. Psychotic Troubled Senses

6. From Dust To Creation

7. Brood Of Decomposition