(Lien direct) GUTVOID (Death Metal, Canada) a dévoilé sur ce lien le titre "Delivered to the Altar Lich" qui figure sur son premier longue-durée Durance of Lightless Horizons à paraître le 23 septembre via Blood Harvest Records. Tracklist :



1. Coils Of Gas-Hewn Filament [9:18]

2. In Caverns It Lurks [7:12]

3. Delivered To The Altar Lich [6:40]

4. The One Who Dwells Beyond Time [8:44]

5. Skeletal Glyph [5:29]

6. Wandering Dungeon [14:54]