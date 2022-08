»

HADOPELAGYAL (Black/Death, Allemagne) sortira son premier longue-durée Nereidean Seismic End le 19 septembre via Ván Records (CD et LP) et Amor Fati Productions (K7). Tracklist :



1. Depravity Shall Triumph [7:19]

2. Intertidal Terrorrealm [6:08]

3. The Morning Carried a Feeble Sun, a Solitary Sphere of Embers [4:24]

4. Blades Drawn From the Iron Marrow of the Sunken Dead [7:31]

5. In Dragging Incandescence [5:01]

6. Pitiless Stars in the Clasp of Putrefaction [5:03]

7. ἄπειρος καὶ ἐρῆμος ἐστιν ἡ θάλασσα [5:40]