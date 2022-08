»

(Lien direct) STRYCHNOS (Death Metal, Danemark), groupe formé en 1997 par Martin Leth Andersen (Undergang). Intitulé A Mother's Curse, celui-ci sera disponible via Dark Descent Records. En voici un premier extrait avec le titre "Horror Sacred Torture Divine" :



01. Traumer

02. Blessed Be The Bastard Reign

03. A Mother's Curse

04. Horror Sacred Torture Divine

05. Regiments Of The Betrayed

06. Manus Nigra

07. Blind Eye Epiphany

08. The Doppelganger Stare



A Mother's Curse by Strychnos