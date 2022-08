»

(Lien direct) APOSTATE (Brutal Death Metal, Royaume-Uni) sortira son nouvel album intitulé In The Image Of God le 29 octobre sur Lord Of The Sick Recordings. En voici deux extraits avec les titres "Sodomised And Crucified" et "Blood Of The New Covenant" :



01. In The Image Of God

02. Sodomised And Crucified

03. Blood Of The New Covenant

04. Descend Into Salvation

05. The Crusade

06. Mortal Heresy

07. 1000 Year Famine

08. The Loyal Servants

09. Defiled Icons



In The Image Of God by APOSTATE