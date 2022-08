Les news du 30 Août 2022 News Les news du 30 Août 2022 Firtan - Detherous » (Lien direct) FIRTAN (Black/Pagan Atmosphérique, Allemagne) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel opus Marter prévu pour le 30 septembre sur AOP Records. "Labsal" s'écoute ici :





» (Lien direct) Unrelenting Malevolence, le nouvel album de DETHEROUS (Death/Thrash, USA) sortira le 11 novembre sur Redefining Darkness Productions.



01. Interminable Mutilation

02. Suspended In Agony

03. Gruesome Tools Of Torture

04. Encased In Gore

05. Wretched Formations Of Flesh

06. Reek Of The Decayed

07. Erosion Of Reality

08. Tormented By The Dead

09. Cataclysmic Devastation

