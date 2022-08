»

(Lien direct) EXHUMED (Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé To The Dead le 21 octobre sur Relapse Records. En voici un premier extrait avec le clip officiel de "Drained Of Color" :



01. Putrescine And Cadaverine

02. Drained Of Color

03. Carbonized

04. Rank And Defiled

05. Lurid, Shocking, And Vile

06. Undertaking The Overkilled

07. Necrotica

08. No Headstone Unturned

09. Defecated

10. Disgusted