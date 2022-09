»

(Lien direct) UNDER THE OAK (Thrash Metal, Norvège) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Total Trash Metal" extrait de son nouvel opus Rattus Norvegicus sorti le 2 septembre sur Wormholedeath. Tracklist :



01. Total Trash Metal

02. Running With Scissors

03. Our Own Choice

04. Inner Demon

05. Walls of Pain

06. Loyal to the Core

07. Bangkok Haircut

08. Everything Became Nothing

09. Pandemic

10. Rattus Norvegicus

11. Echoes of a Distant Battle (Tank Cover)

12. Mad Butcher/Bestial Invasion (Destruction Cover)