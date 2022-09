»

(Lien direct) HUMAN CORPSE ABUSE (Death / Grind, USA) formé par Shelby Lermo (Vastum, Ulthar) et Adam Jarvis (Pig Destroyer, Misery Index, Lock Up), sortira son premier album intitulé Xenoviscerum le 7 octobre sur Caligari Records (cassette), Obliteration Records et Selfmadegod Records.En voici un premier extrait avec le titre "Convulsing Labyrinth Of Flesh" :



01. Spinefucker

02. Cerulean Offal

03. Suckling At The Wheal

04. Tumor Eater

05. Endoparasitic Cranial Plasmoid

06. Convulsing Labyrinth Of Flesh

07. Strangulation Ritual

08. Spiraling Teeth

09. Necroformicophilia

10. Skinsect

11. Cryptoglossus - Gallery Of Tongues

12. We Are All In Hell



Xenoviscerum by HUMAN CORPSE ABUSE