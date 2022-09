»

(Lien direct) THULSA DOOM (Death Metal, Italie) a posté à cette adresse le titre "Tomb of the Serpent Cult" qui figurera sur son premier full-length A Fate Worse Than Death dont la sortie est programmée pour le 30 septembre sur Invictus Productions. Tracklist :



1. Where Death Dwells

2. Cursed Domains Beyond

3. Into the Vaults of Angmar

4. Tomb of the Serpent Cult

5. A Fate Worse Than Death (Instrumental)

6. Order of the Black

7. Hung, Drawn and Quartered

8. Last Portal of Xhul

9. The Dawn of the Fire Age

10. The Orgy (Outro)