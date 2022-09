»

(Lien direct) DISTRÜSTER (Crust/Speed/Death, Pologne) sortira son premier long-format Sic Semper Tyrannis le 30 septembre sur Ossuary Records. Tracklist :



Nobody Dares - 2:03

Now - 3:35

Die! - 1:55

To Live Beautifully - 3:09

A.P.O.S. - 0:29

Burning. Open. Wounds. - 3:19

Martyr’s Game - 1:57

Over and Over - 4:57

Loyal to None - 2:34

Bullshit - 4:45

Calm Under Fire - 6:14



Durée totale : 35:02