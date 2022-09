»

(Lien direct) HIBERNUS MORTIS (Death Metal, USA) sera de retour le 25 novembre via Blood Harvest avec un nouvel album, son premier en vingt ans, intitulé The Monoliths of Cursed Slumber. Tracklist :



1. Funebre:The Eternal Sleep (Intro)

2. Endless Dawns Of Somnambulant Exorcisms

3. To Drink The Blood Of The Black Sleep

4. Ascending The Catacombs

5. Grotesque Perishment Into The Miasma Of Darkness Everlasting

6. Vomitus Imperium

7. Enshrined In Spiritual Atrophy

8. Invocations Of Never

9. Vestigial Currents That Transcend The Ether Of Tenebrous Unconsciousness Embedded Deep Within The Smoldering Embers Of Sempiternal Dusk (Outro)



The Monoliths Of Cursed Slumber by HIBERNUS MORTIS