»

(Lien direct) THEOTOXIN (Black/Death, Autriche) a dévoilé le morceau "Towards the Chasm" issu de son nouveau disque Fragment : Totenruhe prévu le 28 octobre sur AOP Records. Tracklist :



1. World, Burn for Us

2. Catastrophe in Flesh

3. Towards the Chasm

4. Demise of the Gilded Age

5. After Thousands of Years

6. Perennial Lunacy

7. ...Of Rapture and Dissolution

8. Totenruhe

9. Frontschwein [Marduk cover]