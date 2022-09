»

(Lien direct) SODOM (Thrash Metal, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album 40 Years At War – The Greatest Hell Of Sodom qui sortira le 28 octobre via Steamhammer. L'ensemble est à découvrir ici :



1. Sepulchral Voice

2. After The Deluge

3. Electrocution

4. Baptism Of Fire

5. Better Off Dead

6. Body Parts

7. Jabba The Hut

8. Gathering Of Minds

9. That’s What An Unknown Killer Diarized

10. Book Burning

11. Genocide

12. City Of God

13. Ashes To Ashes

14. In War And Pieces

15. S.o.d.o.m.

16. Caligula

17. Euthanasia