(Lien direct) MIST OF MISERY (Symphonic Black Metal, Suède) a publié une "lyric video" pour le morceau "Into The Embrace Of Winter" extrait de son nouvel opus Severance à paraître le 4 novembre via Non Serviam Records. Tracklist :



1 – An Ode to Solitude

2 – The Long Road

3 – A Sombre Solace

4 – Into the Embrace of Winter

5 – A Wasted Life

6 – Through Night’s Gloom

7 – Oceans of Grief

8 – Severance

9 – Reflections

10 – Towards the Descent