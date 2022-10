Les news du 3 Octobre 2022 News Les news du 3 Octobre 2022 Sahg - Therion » (Lien direct) SAHG (Heavy rock, Norvège) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Born Demon qui sortira le 21 octobre via Drakkar Entertainment. L'ensemble se découvre ici :



1. Fall Into The Fire

2. House Of Worship

3. Born Demon

4. Descendants Of The Devil

5. Black Cross On The Moon

6. Evil Immortal

7. Salvation Damnation

8. Killer Spirit (From Outta Hell)

9. Heksedans

10. Destroyer Of The Earth





» (Lien direct) THERION (Metal symphonique, Suède) a dévoilé un nouvel extrait de son album Leviathan II qui sortira le 28 octobre via Nuclear Blast. "Marijin Min Nar" s'écoute ici :





