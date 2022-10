»

(Lien direct) ACID BLADE (Heavy Metal, Allemagne) sortira son premier longue-durée Power Dive le 2 décembre au format CD via Personal Records. Vous pouvez l'écouter en intégralité sur Bandcamp. Tracklist :



1. Hot Bloods On The Loose

2. Ablaze At Midnight

3. Power Dive

4. Into The Light

5. King Killer

6. The Tomb Of Khentika Ikheki

7. Moonless Night

8. Harpy On The Wing



Power Dive by ACID BLADE